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14.10.2019
ABD'deki Türklerden Barış Pınarı Harekatına destek gösterisi
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG unsurlarını temizlemek ve bölgeye huzur ve refah getirmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı 6. gününde devam ediyor. ABD'deki Türkler de Washington'da toplandı ve operasyona destek gösterisi düzenledi.
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