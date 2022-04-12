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ABD'deki metro saldırısını kim düzenledi?

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Giriş: 12.04.2022 18:38
ABD'nin New York şehrinde metro istasyonunda yapılan silahlı saldırıya A Haber'e değerlendirmelerde bulunan Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Küntay önemli açıklamalarda bulundu. Saldırının münferit bir saldırı olduğunu söyleyen Küntay, saldırganın 48 saat içinde yakalanacağını iddia etti. Peki saldırının Rusya, DEAŞ ve El Kaide gibi devlet ve örgütlerle bağlantısı var mı? İşte detaylar...
ABD’deki metro saldırısını kim düzenledi?
ABD'deki metro saldırısını kim düzenledi?
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