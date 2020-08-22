ABD'de yeni başkan kim olacak? Biden seçilirse neler değişecek?

ABD'de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerine sayılı günler kaldı. Başkan Donald Trump ile Demokrat rakibi Joe Biden arasındaki tartışmalar zirveye ulaştı. Son anketlere göre Biden önde gidiyor. Ancak "Biden kesin kazanacak" dense de temkinli olmak gerekiyor. Zira 3 Kasım'a kadar köprünün altından çok su akacak gibi.