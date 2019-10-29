ABD'de Trump'a yönelik azil soruşturmasında flaş gelişme

ABD'de, Trump'a yönelik azil soruşturmasının somut bir zemine dayandırılması için harekete geçildi. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi kongreye bir mektup gönderdi. Soruşturmaya ilişkin ilk oylamanın perşembe günü yapılacağını duyurdu.