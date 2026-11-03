-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
ABD'de tarihi ara seçim heyecanı: Kongre'de dengeler değişiyor mu?
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

ABD'de tarihi ara seçim heyecanı: Kongre'de dengeler değişiyor mu?

Amerika Birleşik Devletleri'nde milyonlarca seçmen, Kongre'deki güç dengesini ve Başkan Donald Trump'ın görev süresinin son iki yılını belirleyecek kritik ara seçimler için bugün sandık başına gidiyor. Sandıktan çıkacak sonuçların Washington'daki siyasi dengelerin yanı sıra 2028 başkanlık yarışı öncesinde Cumhuriyetçiler ve Demokratların siyasi geleceğini de şekillendirmesi beklenirken, seçim sürecine ilişkin son gelişmeleri A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.

ABD'de kritik ara seçim! Trump güçlenecek mi, Demokratlar Kongre'de çoğunluğu ele geçirecek mi?
Sonraki Video
ABD'de kritik ara seçim! Trump güçlenecek mi, Demokratlar Kongre'de çoğunluğu ele geçirecek mi?
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar