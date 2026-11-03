ABD'de tarihi ara seçim heyecanı: Kongre'de dengeler değişiyor mu?

Amerika Birleşik Devletleri'nde milyonlarca seçmen, Kongre'deki güç dengesini ve Başkan Donald Trump'ın görev süresinin son iki yılını belirleyecek kritik ara seçimler için bugün sandık başına gidiyor. Sandıktan çıkacak sonuçların Washington'daki siyasi dengelerin yanı sıra 2028 başkanlık yarışı öncesinde Cumhuriyetçiler ve Demokratların siyasi geleceğini de şekillendirmesi beklenirken, seçim sürecine ilişkin son gelişmeleri A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.