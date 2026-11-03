Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten fon soruşturmasına ilişkin açıklama: 433 şüpheli, 112 tutuklu!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'da yaptığı açıklamada, fon piyasasına yönelik soruşturmanın basit bir borsa manipülasyonunun ötesinde, bürokrasi ve medya bağlantıları bulunan organize bir suç yapılanmasını kapsadığını belirtti. Gürlek, soruşturmada 433 şüphelinin bulunduğunu, 112 kişinin tutuklandığını, 186 kişi hakkında adli kontrol uygulandığını ve firari 38 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı. Ayrıca 359 gerçek ve 111 tüzel kişinin mal varlıkları ile banka hesaplarına bloke konulduğunu, yaklaşık 30 milyar lira değerindeki varlığın Gönüllü İade Hesabı kapsamında iade edildiğini bildirdi. Vatandaşların birikimlerine kavuşması için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Gürlek, “Ucu nereye kadar giderse gitsin biz bunun peşini bırakmayacağız” dedi.