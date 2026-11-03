-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Görevi başında rahatsızlanan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin şehit oldu
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Görevi başında rahatsızlanan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin şehit oldu

Van'ın Çaldıran ilçesindeki Alparslan Hudut Karakolu'nda görev başındayken aniden rahatsızlanan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehadet haberi, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan ailesine ulaştırıldı. Geride 6 aylık bebeğini bırakan şehidimizin baba ocağına Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu. Oğuz Şahin, Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kavakayazma köyünde son yolculuğuna uğurlanacak.

Önceki Video
Adana'da film gibi soygun! Çalınan 115 kilo gümüşünü parayla geri aldı, hırsızı yakalattı
Adana'da film gibi soygun! Çalınan 115 kilo gümüşünü parayla geri aldı, hırsızı yakalattı
AK Parti'nin iktidara gelişinin yıl dönümüne ilişkin anlamlı paylaşım
Sonraki Video
AK Parti'nin iktidara gelişinin yıl dönümüne ilişkin anlamlı paylaşım
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar