Görevi başında rahatsızlanan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin şehit oldu

Van'ın Çaldıran ilçesindeki Alparslan Hudut Karakolu'nda görev başındayken aniden rahatsızlanan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehadet haberi, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan ailesine ulaştırıldı. Geride 6 aylık bebeğini bırakan şehidimizin baba ocağına Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu. Oğuz Şahin, Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kavakayazma köyünde son yolculuğuna uğurlanacak.