ABD'de kritik ara seçim! Trump güçlenecek mi, Demokratlar Kongre'de çoğunluğu ele geçirecek mi?

ABD'de gerçekleştirilen kritik ara seçimlerin sonuçları, yalnızca Washington'daki siyasi dengeleri değil, küresel ekonomi ve dış politikayı da etkileyebilir. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Bercan Tutar, Cumhuriyetçilerin Kongre'de güç kaybetmesi halinde Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik askerî hamlelerini artırabileceğini öne sürdü. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ise seçim sonuçlarının ABD'nin ticaret politikaları, faizler, dolar ve petrol fiyatları üzerindeki olası etkilerine dikkat çekti. Uzmanlar, seçim sonrası ortaya çıkabilecek siyasi ve ekonomik senaryoları değerlendirdi.