Bahçeli'den Türk dünyası vurgusu: "Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın anahtarı Türk birliğidir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Türk dünyasında birlik ve beraberlik mesajı verdi. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedeflerinin önemine dikkat çeken Bahçeli, Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkeler arasındaki iş birliğinin artırılması gerektiğini vurguladı. Bahçeli, bu iş birliğinin Türk dünyasının küresel etkinliğini güçlendireceğini ve uluslararası barışa katkı sağlayacağını ifade etti.