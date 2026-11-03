-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Bahçeli'den Türk dünyası vurgusu: "Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın anahtarı Türk birliğidir"
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Bahçeli'den Türk dünyası vurgusu: "Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın anahtarı Türk birliğidir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Türk dünyasında birlik ve beraberlik mesajı verdi. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedeflerinin önemine dikkat çeken Bahçeli, Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkeler arasındaki iş birliğinin artırılması gerektiğini vurguladı. Bahçeli, bu iş birliğinin Türk dünyasının küresel etkinliğini güçlendireceğini ve uluslararası barışa katkı sağlayacağını ifade etti.

Bahçeli'den Libya mesajı: "Türkiye dirlik ve düzen içindedir"
Sonraki Video
Bahçeli'den Libya mesajı: "Türkiye dirlik ve düzen içindedir"
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar