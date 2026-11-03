Bahçeli'den Libya mesajı: "Türkiye dirlik ve düzen içindedir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Türkiye'nin iç ve dış gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin dirlik ve düzen içinde olduğunu vurgulayan Bahçeli, ülkenin istikrarının bölgesel ve küresel dengelerle doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi. Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakatı onaylamasını da memnuniyet verici olarak nitelendirdi.