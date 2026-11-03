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Meteoroloji'den 8 il için sarı ve turuncu alarm! İstanbul'da sağanak sürecek
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Meteoroloji'den 8 il için sarı ve turuncu alarm! İstanbul'da sağanak sürecek

Meteoroloji'den İstanbul başta olmak üzere yurdun batı kesimleri için yağış uyarısı geldi. Dün akşam saatlerinde başlayan sağanağın bugün ve yarın da etkisini sürdürmesi beklenirken, sıcaklıkların 8 dereceye kadar düşeceği bildirildi. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında 3 Kasım Salı gününe ilişkin hava tahminlerini değerlendirdi ve vatandaşları uyardı. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameraman Aydın Baytar da İstanbul'daki son durumu aktardı.

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