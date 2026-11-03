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MHP lideri Bahçeli: Türkiye Avrupa'nın her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyduğu bir ülkedir
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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MHP lideri Bahçeli: Türkiye Avrupa'nın her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyduğu bir ülkedir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. "Terörsüz Türkiye" hedefinin tarihi önemine dikkat çeken Bahçeli, "Terör bitecek, kardeşlik yükselecek" mesajını verdi. Avrupa'da artan protestoları ve ekonomik sorunları da değerlendiren Bahçeli, Türkiye'nin Avrupa için her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bir ülke olduğunu vurguladı.

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