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ABD'de koronavirüsten ölenleri üst üste attılar
ABD koronavirüsün merkezi olurken, ölüm sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. ABD'de 40 binden fazla kişi koronavirüsten hayatını kaybederken, hastanelerde cansız bedenlerin üst üste atıldığı görüntüler ortaya çıtkı.
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