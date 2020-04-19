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19.04.2020

ABD'de koronavirüsten ölenleri üst üste attılar

ABD koronavirüsün merkezi olurken, ölüm sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. ABD'de 40 binden fazla kişi koronavirüsten hayatını kaybederken, hastanelerde cansız bedenlerin üst üste atıldığı görüntüler ortaya çıtkı.

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