11 Nisan 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları ABD'de helikopter kazası! Hudson Nehri'ne düştü | Sabotaj mı? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi
ABD’de helikopter kazası! Hudson Nehri’ne düştü | Sabotaj mı? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

ABD'de helikopter kazası! Hudson Nehri'ne düştü | Sabotaj mı? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.04.2025 00:30
Güncelleme:11.04.2025 00:30
New York'ta bulunan Hudson Nehri'ne bir helikopter düştü. Kazanın nedenine ilişkin bilgi paylaşılmazken bölgeye ilk yardım ekiplerinin yönlendirildiği belirtildi. ABD basınında yer alan haberlerde, helikopterin yüksek ihtimalle turistik amaçlarla kullanıldığı belirtilirken, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Banu El ile Arka Plan programına konuk olan Askeri stratejist Dr. Eray Güçlüer, feci kazayı değerlendirdi. Güçlüer, yaptığı açıklamada, 'Bu helikopter havadan kopmuş görünüyor. Helikopter kuyruğu nasıl kopar tabi onu ayrı değerlendirmek lazım. Ama kuyruğu kopması bu şartlarda akıllara sabotajı getiriyor.' dedi.
ABD’de helikopter kazası! Hudson Nehri’ne düştü | Sabotaj mı? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi
ABD’de helikopter kazası! Sabotaj mı? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi
ABD'de helikopter kazası! Sabotaj mı? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi
Bakan Fidan Şili Dışişleri Bakanı Klaveren ile görüştü!
Bakan Fidan Şili Dışişleri Bakanı Klaveren ile görüştü!
Atina’de greve giden işçilerden protesto
Atina’de greve giden işçilerden protesto
ABD Çin’e uygulanan vergiyi yüzde 145’e yükseltti!
ABD Çin'e uygulanan vergiyi yüzde 145'e yükseltti!
Trump İran’ı askeri müdahaleyle tehdit etti
Trump İran'ı askeri müdahaleyle tehdit etti
Darbe planını istihbarat servisi bozdu!
Darbe planını istihbarat servisi bozdu!
İsrail, Şucaiyye’de sivilleri hedef aldı: 22 ölü
İsrail, Şucaiyye’de sivilleri hedef aldı: 22 ölü
Husiler: ABD’ye ait toplam 18 adet MQ-9 tipi İHA düşürdük
Husiler: "ABD'ye ait toplam 18 adet MQ-9 tipi İHA düşürdük"
ABD’den Çin’e yüzde 125 vergi şoku!
ABD'den Çin'e yüzde 125 vergi şoku!
Rusya ve ABD İstanbul’da görüşecek!
Rusya ve ABD İstanbul'da görüşecek!
İsrail ordusunda mektup krizi!
İsrail ordusunda mektup krizi!
Trump ağzını bozdu
Trump ağzını bozdu
Daha Fazla Video Göster