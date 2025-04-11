ABD’de helikopter kazası! Hudson Nehri’ne düştü | Sabotaj mı? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

New York'ta bulunan Hudson Nehri'ne bir helikopter düştü. Kazanın nedenine ilişkin bilgi paylaşılmazken bölgeye ilk yardım ekiplerinin yönlendirildiği belirtildi. ABD basınında yer alan haberlerde, helikopterin yüksek ihtimalle turistik amaçlarla kullanıldığı belirtilirken, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Banu El ile Arka Plan programına konuk olan Askeri stratejist Dr. Eray Güçlüer, feci kazayı değerlendirdi. Güçlüer, yaptığı açıklamada, 'Bu helikopter havadan kopmuş görünüyor. Helikopter kuyruğu nasıl kopar tabi onu ayrı değerlendirmek lazım. Ama kuyruğu kopması bu şartlarda akıllara sabotajı getiriyor.' dedi.