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ABD’de FBI ajanlarına silahlı saldırı! 2 kişi öldürüldü

İHA
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Giriş: 02.02.2021 20:32
Güncelleme:02.02.2021 20:36
ABD’nin Florida eyaletinde çıkan silahlı çatışmada 2 FBI ajanı hayatını kaybederken, 3 FBI ajanı ise yaralandı.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Broward County'deki Sunrise şehrinde yerel saatle 06.00 sularında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada, 2 FBI ajanı hayatını kaybederken, 3 FBI ajanı ise yaralandı.

FBI Miami Özel Ajanı Michael D. Leverock ve Sözcü Jim Marshall olaya ilişkin yaptığı açıklamada, ajanlara federal mahkeme kararıyla çocuklara yönelik şiddet suçu ile ilgili bir dairede arama yaptıkları sırada silahlı saldırı yapıldığını ifade etti. Açıklamada, saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Sunrise Polisi sözcüsü Otishia Browning-Smith ise yaptığı açıklamada, Sunrise'daki Water Terrace Apartman kompleksinde saldırının gerçekleştiğini ifade etti.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, bölge sakinlerine evlerinde kalmaları konusunda uyarı yapıldı.

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