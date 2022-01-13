ABD'de bir anne yeni doğurduğu bebeğini çöpe attı

ABD'den gelen bir görüntü görenleri şoke etti. ABD'nin New Mexico eyaletinde 18 yaşındaki Alexis Avila ismindeki bir kadın, yeni doğurduğu bebeği çöpe attı. Olaydan saatler sona çöpe atılan bebeği konteyneri karıştıran üç kişi buluyor. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı...

ABD'de 7 Ocak 2022'de yaşanan üzücü olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Avila'nın bir arabayla konteynerin yanına gelerek çöp poşeti attığı görülüyor.

6 saat sonra konteyneri karıştıran üç kişi bebeği buluyor. Gruptaki bir kişi bebeği sarıp sarmalarken, biri de polisi arıyor.Adları açıklanmayan kişiler polise yaptıkları açıklamada, konteynerin yanından geçerken ağlama sesi duyduklarını ve göbek bağı kesilmemiş bir oğlan çocuğu bulduklarını ifade etti. Uzun süre soğuk havada kalan bebek hemen hastaneye kaldırılırken kamera görüntülerini inceleyen polis, araç sayesinde Avila'ya ulaştı.

Yapılan sorguda bebeği çöpe attığını kabul eden Avila, hamileliğini 6 Ocak'a kadar bilmediğini öne sürdü. İddiaya göre bir süre karnı ağrıyınca doktora gitti ve bu sayede hamileliğini öğrendi.Genç kadın, cuma günü beklenmedik bir şekilde evinin banyosunda doğum yaptığını söyledi. "Panikledim" diyen Avila, göbek bağını kesip bebeği çöp poşetine koyduğunu ve yola çıktığını belirtti.

Avila'nın annesi Martha Avila da hamilelikten haberi olmadığını iddia etti.

Avila bebeğin babasının, ağustosta ilişkisini bitirdiği eski erkek arkadaşı olduğundan emin.

Cinayete teşebbüs ve çocuk istismarıyla suçlanan Avila tutuklansa da 10 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı. Bebek koruma altına alındı.



