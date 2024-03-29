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ABD ve Yunanistan'ın Dedeağaç krizi mi? Yunanistan denge arayışında mı?

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 29.03.2024 16:27
Güncelleme:29.03.2024 16:27
ABD'nin adeta askeri üsse çevirdiği Dedeağaç Limanı'nda Amerikan savaş gemileri için geliştirilmesi amacıyla açılan ihalelerden bazıları iptal oldu. İptallerin arkasında Rusya'nın Atina yönetimine yaptığı baskı olduğu iddia edildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.
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