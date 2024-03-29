ABD ve Yunanistan'ın Dedeağaç krizi mi? Yunanistan denge arayışında mı?

ABD'nin adeta askeri üsse çevirdiği Dedeağaç Limanı'nda Amerikan savaş gemileri için geliştirilmesi amacıyla açılan ihalelerden bazıları iptal oldu. İptallerin arkasında Rusya'nın Atina yönetimine yaptığı baskı olduğu iddia edildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.

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