Gazzeli doktor adayı Joslin Aldadah A Haber'e konuştu: Türkiye her zaman Filistin'in yanında oldu

Giriş: 23.11.2025 15:18
Filistinli Joslin Aldadah henüz 25 yaşında. Tıp eğitimini Gazze'de katliam ve soykırımın ortasında bin bir zorlukla tamamladı. Doktor olabilmek için ailesini geride bırakarak İtalya'nın çabalarıyla tahliye edildi. Roma'da stajına başladı. Aklı ise hala Gazze'de bıraktığı ailesinde. Filistinli doktor adayı tüm bu yaşadıklarını A Haber muhabiri Dündar Keşaplı'ya anlattı.
