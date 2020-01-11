ABD ve Rus savaş gemileri karşı karşıya geldi |Video
ABD ve Rus donanmasına ait savaş gemileri Umman Denizinde karşı karşıya geldi. Olay üzerine iki taraftan da açıklamalar geldi.
Amerikan donanması Rus gemisi ile olan tehlikeli yakınlaşmanın görüntülerini yayınladı.
ABD donanmasının iddiasına göre perşembe günü Rus donanmasına ait bir gemi "agresifçe" ABD destroyerine yaklaştı.
ABD destroyerinin Rus gemisinin rotasını uluslararası denizcilik standartlarına uygun olarak değiştirmesini istediği ve nihayetinde Rus gemisinin buna uyduğu ifade edildi.
RUSYA İDDİALARI REDDETTİ
Rusya ise ABD'nin iddialarını reddetti.
Rusya Savunma bakanlığı yaptığı açıklamayla ABD donanmasına ait geminin rus gemisinin rotasını ihlal ederek yolunu kestiğini duyurdu
Rusya ABD destroyerini profesyonel olmamakla ve deniz güvenliği normlarına uymamakla suçladı.
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