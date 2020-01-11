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11.01.2020

ABD ve Rus savaş gemileri karşı karşıya geldi |Video

Geçtiğimiz günlerde dünyanın gözü ABD ve İran arasındaki gerginlikteydi. Ancak perşembe günü Umman Denizi'nde yaşanan olay ABD ve Rusya donanmalarını karşı karşıya getirdi. İşte savaş gemilerinin tehlikeli yakınlaşması...

ABD ve Rus donanmasına ait savaş gemileri Umman Denizinde karşı karşıya geldi. Olay üzerine iki taraftan da açıklamalar geldi.

Amerikan donanması Rus gemisi ile olan tehlikeli yakınlaşmanın görüntülerini yayınladı.

ABD donanmasının iddiasına göre perşembe günü Rus donanmasına ait bir gemi "agresifçe" ABD destroyerine yaklaştı.

ABD destroyerinin Rus gemisinin rotasını uluslararası denizcilik standartlarına uygun olarak değiştirmesini istediği ve nihayetinde Rus gemisinin buna uyduğu ifade edildi.

RUSYA İDDİALARI REDDETTİ

Rusya ise ABD'nin iddialarını reddetti.

Rusya Savunma bakanlığı yaptığı açıklamayla ABD donanmasına ait geminin rus gemisinin rotasını ihlal ederek yolunu kestiğini duyurdu

Rusya ABD destroyerini profesyonel olmamakla ve deniz güvenliği normlarına uymamakla suçladı.

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