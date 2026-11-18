ABD Ulusal Güvenlik Ajansının gizli iletişim ağında kesinti!

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA), personelinin kurum içinde gizli bilgileri paylaşmak için kullandığı iletişim ağında kesinti yaşandı. CNN'in altı farklı kaynağa dayandırdığı habere göre teknik ekipler sorunun kaynağını ve etkilenen birimleri belirlemeye çalışıyor. Kesintinin siber saldırıdan kaynaklandığına ilişkin şu ana kadar herhangi bir kanıt bulunmadığı belirtiliyor.