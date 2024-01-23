ABD silahlı saldırgan alarmı: 8 ölü! Her yerde aranıyor

Amerika Birleşik Devletleri'ni sarsan haber Illınois'ten geldi. Eyalet polisi farklı noktalardan ulaşan ihbarlarla alarm verdi. Ekipler iki ayrı evde 8 cansız beden buldu. Kamera kayıtları incelendi. Saldırganın 23 yaşındaki Romeo Nance olduğu belirlendi. Saldırganı yakalamak için çalışmalar sürüyor.

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