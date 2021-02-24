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ABD polisi yine can aldı! Angelo Quinto'nun gözaltına alınma anına ait görüntüler ortaya çıktı

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Giriş: 24.02.2021 06:56
Güncelleme:24.02.2021 07:23
Son dakika haberine göre, ABD'de 30 yaşındaki Angelo Quinto polis tarafından gözaltına alınırken 5 dakika boyunca boynuna bastırması nedeniyle 3 gün sonra hayatını kaybetti. Quinto'nun ölüm sebebinin polisin yanlış uygulamasından kaynaklanmış olabileceği iddia edildi.
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