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ABD polisi yine can aldı! Angelo Quinto'nun gözaltına alınma anına ait görüntüler ortaya çıktı
Son dakika haberine göre, ABD'de 30 yaşındaki Angelo Quinto polis tarafından gözaltına alınırken 5 dakika boyunca boynuna bastırması nedeniyle 3 gün sonra hayatını kaybetti. Quinto'nun ölüm sebebinin polisin yanlış uygulamasından kaynaklanmış olabileceği iddia edildi.