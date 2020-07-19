ABD ve Rus güçlerini karşı karşıya getiren olay! Suriye'de sıcak dakikalar...

Suriye'nin kuzeydoğusunda konuşlanmış olan ABD güçleri, Rus güçleriyle burun buruna geldi. ABD'li askerlerin Rus devriyesinin geçişine izin vermemesi tansiyonu yükseltti.

ABD ve Rus güçleri Fırat'ın doğusunda burun buruna geldi. Rus subay, ABD'li mevkidaşına "Sizin burada ne işiniz var?" diyerek tepki gösterdi.

Olay, Suriye'nin Haseke kentine bağlı Tel Tamir beldesinde, ABD güçleri ile Suriye hükümet güçleri arasında yaşanan sürtüşmeden birkaç gün sonra meydana geldi.

Rus askeri polis devriyesi, Kamışlı'dan hareket ederek Simelka Sınır Kapısı'na yönelmişti. Yol üstünde ABD devriyesi tarafından bir anda durduruldu. ABD güçleri izin vermeyince Rus devriyesi yolunu değiştirmek zorunda kaldı. Asfalt yola daldı. Ancak ABD askerleri otoban üzerinden Rus devriyesini takibe başladı. Rus askeri araçları Ayn Tavil köyündeki yol ayrımına geldiğinde, ABD devriyesi tarafından yine engellendi. Bunun üzerine Rus devriyesi, hareket noktası olan Kamışlı'ya döndü.