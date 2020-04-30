ABD duyurdu! Tüm testleri geçti işte koronavirüse şifa olacağı iddia edilen o ilaç |Video

Koronavirüs tedavisinde deneden ilaçlardan biri olan remdesivir, Kovid-19 hastalarına ümit olacak gibi görünüyor. Test sonuçları ilacın %31 oranında daha hızlı iyileşme sağladığını ortaya koydu. Ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçtiğimiz hafta remdisivir adlı ilacın koronavirüs tedavisinde işe yaramadığını açıklamıştı.

'Remdesivir' adlı ilaca ilişkin üçüncü aşama test sonuçlarının olumlu belirtilmesinin ardından, Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) ilacı onaylamayı planladığı duyuruldu.

New York Times'ta yer alan habere göre FDA'dan üst düzey bir yönetim yetkilisi, Covid-19 hastalarını tedavi etmek için test edilen deneysel bir antiviral ilaç olan remdesivir için acil kullanım yetkisini yakın zamanda duyurmayı planlıyor.

Bununla birlikte, ABD'li ilaç şirketi Gilead Sciences, bugün akşam saatlerinde yaptığı remdevisir ilacının koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılmasına ilişkin olumlu sonuçlar aldıklarını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamanın ardından Gilead hisseleri borsada yüzde 9 değer kazandı. Haber ayrıca ABD borsalarında yukarı yönde bir hareketlenme yarattı.