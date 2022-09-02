ABD bölünüyor mu? ABD iç savaş riski mi taşıyor? Çarpıcı değerlendirme: ABD’de eyaletleri bir arada tutan şey...

Amerika Birleşik Devletleri merkezli The Economist dergisi çok konuşulan kapaklarına bir yenisini daha ekledi. Daha önceden Rusya ve Çin'de çizdiği kara tabloyu bu sefer Amerika Birleşik Devletleri için kullandı. Manşet ise "Amerika bölünüyor mu?" Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Uçar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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