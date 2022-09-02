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ABD bölünüyor mu? ABD iç savaş riski mi taşıyor? Çarpıcı değerlendirme: ABD’de eyaletleri bir arada tutan şey...

Amerika Birleşik Devletleri merkezli The Economist dergisi çok konuşulan kapaklarına bir yenisini daha ekledi. Daha önceden Rusya ve Çin'de çizdiği kara tabloyu bu sefer Amerika Birleşik Devletleri için kullandı. Manşet ise "Amerika bölünüyor mu?" Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Uçar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 02.09.2022 16:37 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022 16:38
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ABD bölünüyor mu? ABD iç savaş riski mi taşıyor? Çarpıcı değerlendirme: ABD’de eyaletleri bir arada tutan şey...

İngiliz The Economist dergisi kapağıyla bir kez daha gündemde. Özgürlük heykelini ayrılmış iki sütun üzerinde dengede durmaya çalışırken resmeden dergi, ABDdeki eyalet arası uyuşmazlığa dikkati çekti. Amerika Bölünmüş Devletleri başlığını attı.

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ABD bölünüyor mu? ABD iç savaş riski mi taşıyor? Çarpıcı değerlendirme: ABD’de eyaletleri bir arada tutan şey...

Kaliforniya ve Teksas'ta kabul edilen 2 yasaya ve Trump, Biden çekişmesine dikkat çekerek, ABD bölünmenin eşiğinde yazdı.

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ABD bölünüyor mu? ABD iç savaş riski mi taşıyor? Çarpıcı değerlendirme: ABD’de eyaletleri bir arada tutan şey...

ABD'de geçmişten bugüne gelen ırkçılık, gelir dağılımındaki eşitsizlik ve eyaletler arasındaki kanuni uyumsuzluk, son zamanlarda ülkenin dağılacağı söylemlerini artırdı.

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ABD bölünüyor mu? ABD iç savaş riski mi taşıyor? Çarpıcı değerlendirme: ABD’de eyaletleri bir arada tutan şey...

The Economist de bu teori üzerinden çarpıcı bir kapakla yeni sayısını yayınladı.

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ABD bölünüyor mu? ABD iç savaş riski mi taşıyor? Çarpıcı değerlendirme: ABD’de eyaletleri bir arada tutan şey...

Kapakta özgürlük heykeli, ayrılmış iki sütun üzerinde durmaya çalışırken resmedildi.