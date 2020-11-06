ABD Başkanı Trump'tan bomba açıklama: Yasal oylara bakıldığında ben kazandım

Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump, yasal oylara bakıldığında seçimi kazandıklarını iddia etti. Bomba ifadeler kullanan Trump, ''oyumuz bir anda kaybolmaya başladı, oy sayımında yolsuzluk gördük.'' dedi.

ABD'deki seçim süreci sancılı şekilde devam ederken, mevcut ABD Başkanı Donald Trump, seçim süreciyle ilgili bomba açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları:

Yasal oylara bakılırsa ben kazandım. Birçok eyalette çok büyük zaferler kazandık. Birçok müdahalenin karşısında buraları kazandık.

Anketlerdeki saçmalıklarda ortaya çıktı. Herkesin beklediği mavi dalga yerine kırmızı dalga görüldü.

Temsilciler Meclisi'nde tek bir sandalye bile kaybetmedik, birçok yeni sandalye de kazandık. Parti tarihindeki en çok oyu aldım.

Seçime müdahale edilmenin ne olduğunu gördük. Bu anketler seçmenlerimizin evde kalması Biden'ın kazanması için yapılmadı. Seçimden bir gün önce yapılan ankette baştan aşağı yanlıştı. Benin Florida'yı açık ara kaybedeceğim söylenmişti, kazandım. Bunlar aptal insan değil, gerçekleri gizlemeye çalıştılar.

Kabul edilmeli seçime müdahale var. Birçok itiraz yapıldı. Posta ile gönderilen oylar sistemi yozlaştırdı. Ne kadar oya ihtiyaçları olduğuna bakıyorlar ve sonra o oya ulaşıyorlar. Postadan gelen bütün oylar Demokratlara çıkıyor. Pensilvanya'da 700 bin farkla kazanıyorduk şimdi fark 90 bine indi. Her yerden oy geliyor. Bu olaya rağmen yine de itiraz ediyorlar. Georgia'da 300 bin oyla öndeyken geriye düşebilecek noktaya geldik.

''OYUMUZ BİR ANDA KAYBOLMAYA BAŞLADI''

Michigan'da da Wisconsin'de de farklı öndeydik. Oyumuz bir anda kaybolmaya başladı. Cumhuriyetçilerin oylar sayılırken izlemeleri istenmiyor. Pencereleri gazte kağıtlarla kapattılar. Posta oylarının seçim günü ulaşması kararı vardı, bu uygulanmadı. Bariz şekilde hile yapıyorlar. Posta oylarıyla hile yapıyorlar. Oy sayımında yolsuzluk gördük.

Demokratların kontrolündeki eyaletlerde oyların sayımları durduruldu. Ve sonra gelen posta oyların hepsinde Biden'ın ismi vardı. Açıklık ve şeffaflık istiyorum. Kapalı kapılar arkasında sayım istemiyorum. Bütün meşru oyla sayılmalı.

Posta oyları korku filmi gibi. Gerçekten burada yapılanlara göz yumamayız.