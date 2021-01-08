ABD Başkanı Trump açıkladı: Yeni yönetim 20 Ocak'ta görevine başlayacaktır

Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump bomba açıklamalarda bulundu. Göstericilere çok sert tepki gösteren Trump, ''bunun bedelini ödeyeceksiniz'' derken, Joe Biden yönetimine "yumuşak bir geçişi" sağlayacaklarını belirtti ve "Yeni bir yönetim 20 Ocak'ta yemin ederek görevine başlayacaktır" dedi.