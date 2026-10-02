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ABD Başkanı Trump 56. kez Time kapağında
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ABD Başkanı Trump 56. kez Time kapağında

ABD Başkanı Donald Trump, Time dergisine 56'ncı kez kapak olarak eski ABD Başkanı Richard Nixon'ı geride bıraktı ve tarihi bir rekora imza attı. Time dergisinin yayınladığı 75 dakikalık röportajda Trump'ın ABD'de inşa ettiği lüks yapılar parlatılırken, madalyonun diğer yüzünde ise İran'da başlattığı yıkıcı savaşın acı bilançosu yer alıyor. Washington'da altın kaplama kapılar ve dev balo salonları yükselirken, ABD'nin Tomahawk füzeleri Minab'da yüzlerce masum çocuğun bulunduğu okulu harabeye çevirdi. Dünya küresel bir krizin eşiğine sürüklenirken, Time dergisine konuşan Trump küstah tehditlerini sürdürdü.

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