11 Mart 2022, Cuma
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ABD Başkanı Joe Biden’dan Rusya’ya yeni yaptırımlar
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya karşı yeni yaptırımları canlı yayında açıkladı. Biden, ‘’ Putin'i daha sert vuracağız. Moskova borsası iki haftadır açılmıyor. Çünkü açılınca batacağını biliyorlar. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Rusya'yı bir çöp haline getirdi.’’ dedi.