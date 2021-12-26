26 Aralık 2021, Pazar
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ABD Başkanı Joe Biden ''Bir yıllık karnesi''
ABD Başkanı Joe Biden, beyaz saraya geçtiğinden beri neredeyse bir yıl oldu. O bir yıl içerisinde ABD’de yaşanılanlar ise Biden yönetimine olan güveni oldukça etkiledi. Biden'in, oval ofisteki bir yılına bakacağız şimdi.