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19.03.2020

ABD Başkanı Donald Trump açıkladı! Koronavirüs aşısı için deneme yapıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump canlı yayında koronavirüs açıklamalarında bulundu. Koronavirüs için aşı çalışmalarına değinen Trump, ''İlaçta klinik çalışmalarımıza hızla başladık. Hangi ilacın işe yarayacağına dair denemeler yapıyoruz.'' ifadelerini kullandı. .

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