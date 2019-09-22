BİZE ULAŞIN
22.09.2019
ABD basınından çarpıcı Trump iddiası |Video
Amerikan basını, Başkan Donald Trump ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. O iddiaya göre Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile yaptığı görüşmede başkanlık yarışındaki muhtemel rakibi Jo Biden'ın oğlu hakkında soruşturulma başlatılmasını istedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.