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ABD askeri uçağı Irak'ta pistten çıktı
Deaş'a karşı kurulan koalisyon için bölgede kullanılan ABD'ye ait C-130H tipi nakliye uçağı pistten çıktı. Meydana gelen açıklamada 4 askerin yaralandığı açıklandı.
ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon, Amerikan Hava Kuvvetlerine bağlı bir C-130H tipi nakliye uçağının Irak'ın Taci Hava Üssü'ne inerken pistten çıktığını, 4 askerin yaralandığını bildirdi.
Koalisyondan yapılan yazılı açıklamada, C-130H Hercules uçağında, Kamp Taci Hava Üssü'nde pistten çıkıp duvara çarpması sonucu yapısal hasarlar oluştuğu ve küçük çapta yangın çıktığı kaydedildi.
4 ASKER YARALANDI
Yangının kısa sürede kontrol altına alındığı, uçaktaki askerlerin tahliye edildiği belirtilen açıklamada, "Uçaktaki 4 asker hafif bir şekilde yaralandı ve Kamp Taji Hastanesinde tedavi altına alındı." denildi.
Açıklamada, uçağın Kuveyt'te konuşlu olduğu, ABD 386'ncı Hava Sefer Filosuna bağlı olduğu belirtildi.