Millilerden Dünya Kupası mesajı: "Büyük sahneye hazırız"

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi ABD kampında hazırlıklarını sürdürürken, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü basın mensuplarının karşısına geçti. Milli futbolcular, turnuvaya ilişkin hedeflerini ve takım içindeki birlik beraberlik ortamını anlatırken, Kerem sakatlığının bulunmadığını açıkladı. Orkun ise 2002 Dünya Kupası ruhunu yeniden yaşatmak istediklerini belirterek, Kenan Yıldız'ın durumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.