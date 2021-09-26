A Haber zaferin sembol şehri Şuşa'da! İşte Şuşa'nın kalbi Hankendi ve Laçin koridoru

Son dakika haberi... Azerbaycan ordusu tarihi zaferi nasıl kazandı? 44 günde tarihi zafere nasıl ulaşıldı? Dağlık Karabağ'ı kurtarma operasyonunun 1. yıldönümünde A Haber Yurt-İstanbul Haberler Müdürü Kerim Ulak özel bir yayın gerçekleştirdi. A Haber Erivan'ı Hankendi'ye bağlayan Laçin koridorunda. Azerbaycanlı inşaat işçisi A Haber canlı yayınında türkü okudu. İşte o anlar…

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