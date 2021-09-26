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A Haber zaferin sembol şehri Şuşa'da! İşte Şuşa'nın kalbi Hankendi ve Laçin koridoru

A Haber
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Giriş: 26.09.2021 14:42
Son dakika haberi... Azerbaycan ordusu tarihi zaferi nasıl kazandı? 44 günde tarihi zafere nasıl ulaşıldı? Dağlık Karabağ'ı kurtarma operasyonunun 1. yıldönümünde A Haber Yurt-İstanbul Haberler Müdürü Kerim Ulak özel bir yayın gerçekleştirdi. A Haber Erivan'ı Hankendi'ye bağlayan Laçin koridorunda. Azerbaycanlı inşaat işçisi A Haber canlı yayınında türkü okudu. İşte o anlar…
A Haber zaferin sembol şehri Şuşada! A HABER ZAFERİN SEMBOL ŞEHRİ ŞUŞA'DA!
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A Haber zaferin sembol şehri Şuşa’da!
A Haber zaferin sembol şehri Şuşa'da!
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