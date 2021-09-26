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Haberler Galeri A Haber zaferin sembol şehri Şuşa'da! İşte Şuşa'nın kalbi Hankendi ve Laçin koridoru

A Haber zaferin sembol şehri Şuşa'da! İşte Şuşa'nın kalbi Hankendi ve Laçin koridoru

Son dakika haberi... Azerbaycan ordusu tarihi zaferi nasıl kazandı? 44 günde tarihi zafere nasıl ulaşıldı? Dağlık Karabağ'ı kurtarma operasyonunun 1. yıldönümünde A Haber Yurt-İstanbul Haberler Müdürü Kerim Ulak özel bir yayın gerçekleştirdi. A Haber Erivan'ı Hankendi'ye bağlayan Laçin koridorunda. Azerbaycanlı inşaat işçisi A Haber canlı yayınında türkü okudu. İşte o anlar…

A Haber
Giriş Tarihi: 26.09.2021 14:40 Güncelleme Tarihi: 26.09.2021 14:42
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A Haber zaferin sembol şehri Şuşa’da! İşte Şuşa’nın kalbi Hankendi ve Laçin koridoru

Ermenistan ordusu, 27 Eylül'de Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusu mevzilerine ve sivil yerleşimlere saldırı başlatmıştı.

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A Haber zaferin sembol şehri Şuşa’da! İşte Şuşa’nın kalbi Hankendi ve Laçin koridoru

Azerbaycan ordusunun 44 gün sürdürdüğü Dağlık Karabağ'ı kurtarma operasyonundaki başarısı Ermenistan'ı anlaşmaya zorladı.

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A Haber zaferin sembol şehri Şuşa’da! İşte Şuşa’nın kalbi Hankendi ve Laçin koridoru

A Haber Yurt-İstanbul Haberler Müdürü Kerim Ulak, operasyonun yıldönümünde zaferin sembol şehri Şuşa'dan detayları aktardı.

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A Haber zaferin sembol şehri Şuşa’da! İşte Şuşa’nın kalbi Hankendi ve Laçin koridoru

İŞTE LAÇİN KORİDORU

A Haber Erivan'ı Hankendi'ye bağlayan Laçin koridorunda.

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A Haber zaferin sembol şehri Şuşa’da! İşte Şuşa’nın kalbi Hankendi ve Laçin koridoru

Dağlık Karabağ'ı kurtarma operasyonu 27 Eylül'de başlamıştı.