20 Aralık 2024, Cuma

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A haber teröristlerin açtığı en uzun tünelini görüntüledi

A haber teröristlerin açtığı en uzun tünelini görüntüledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.12.2024 21:18
A Haber, Suriye’de bir kez daha habercilikteki farkını ortaya koydu. Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’nin Tel Rıfat bölgesinde kazdığı ve Halep’ten El Bab’a kadar uzanan, bugüne kadar tespit edilen en uzun tünel, A Haber’in deneyimli ekibi tarafından ilk kez görüntülendi. Suriye Millî Ordusu’nun Özgürlük Şafağı Operasyonu sırasında ortaya çıkarılan bu dev terör tüneli, örgütün kirli yüzünü bir kez daha gözler önüne seriyor. A Haber, bölgedeki stratejik mücadeleyi ve sahada yaşananları tüm gerçekliğiyle izleyicilerine aktarmaya devam ediyor.
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A haber teröristlerin açtığı en uzun tünelini görüntüledi
A haber teröristlerin açtığı en uzun tünelini görüntüledi
A haber teröristlerin açtığı en uzun tünelini görüntüledi
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