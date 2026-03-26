A Haber Kafr Kasım'dan canlı yayında! İsrail İran füzelerini durduramıyor

İran'ın başlattığı devasa füze saldırıları İsrail genelinde büyük bir yıkıma ve paniğe yol açarken, A Haber ekipleri ateş hattının tam merkezinde, füzelerin düştüğü noktadan sıcak gelişmeleri aktarıyor. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, Kafr Kasım'dan detayları aktarırken Netanyahu'nun orduya verdiği "48 saat" talimatı ve Donald Trump'ın beklenen ateşkes hamlesi tansiyonu tarihin en kritik noktasına taşıdı. İşte İsrail'in İran füzelerini durduramadığı o görüntüler...