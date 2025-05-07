07 Mayıs 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları A Haber Hindistan'ın vurduğu Keşmir’den canlı yayında
A Haber Hindistan’ın vurduğu Keşmir’den canlı yayında

A Haber Hindistan'ın vurduğu Keşmir’den canlı yayında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.05.2025 12:37
Hindistan’ın vurduğu Keşmir’de neler yaşanıyor? Son durum ne? Pakistan Kızılay Görevlisi Israr Abbasi, A Haber canlı yayınında bölgedeki son durumu aktardı.

Pakistan-Hindistan savaşı başladı. Hindistan Keşmir'de camileri hedef aldı.

HİNDİSTAN'IN VURDUĞU KEŞMİR'DEN CANLI YAYIN

Pakistan Kızılay Görevlisi Israr Abbasi, canlı yayında A Haber Spikeri Cansın Helvacı'nın sorularını yanıtladı.

İşte Abbasi'nin mesajları;

"CAMİLER VURULDU"

-Ben şimdi Muzafferabad'dayım. İnşallah cevap vereceğiz. Dün akşam bir cami roketle vuruldu. Dün akşam Pakistan askerleri cevap verdi. Şimdi her şey normal. İnşallah Pakistan askerleri her zaman hazır. Şimdi her şey normal.

-Burada orman var. Şimdi normal.

-Biz Türkiye-Pakistan kardeşiz. Çok iyi kardeşiz eski zamanlardan beri kardeşiz.

-Hindistan ile Pakistan yıllardır çatışıyor.

Hindistan’ın saldırısına misilleme olacak
Hindistandan Pakistana saldırı!
Piyasalarda savaş belirsizliği

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

A Haber Hindistan’ın vurduğu Keşmir’den canlı yayında
A Haber Keşmir’den canlı yayında
A Haber Keşmir’den canlı yayında
İki ülkenin askeri güç karşılaştırması
İki ülkenin askeri güç karşılaştırması
Çatışmaya Rusya ne dedi?
Çatışmaya Rusya ne dedi?
Pakistan’da şu an neler oluyor?
Pakistan’da şu an neler oluyor?
Trump’tan çatışma yorumu
Trump'tan çatışma yorumu
Hindistan-Pakistan çatışmasına Çin’den ilk yorum
Hindistan-Pakistan çatışmasına Çin'den ilk yorum
Pakistan’daki saldırıya ilişkin yeni görüntüler A Haber’de!
Pakistan'daki saldırıya ilişkin yeni görüntüler A Haber'de!
A Haber Pakistan’da canlı yayında
A Haber Pakistan'da canlı yayında
Pakistan’da cami bombalandı imam şehit oldu!
Pakistan'da cami bombalandı imam şehit oldu!
Hindistan, Pakistan’a füze saldırısı düzenledi
Hindistan, Pakistan'a füze saldırısı düzenledi
İtalya Hava Kuvvetleri’ne bağlı akrobasi ekibine ait 3 uçak havada çarpıştı
İtalya Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi ekibine ait 3 uçak havada çarpıştı
Almanya’da Merz başkanlığındaki yeni hükümet göreve başladı
Almanya’da Merz başkanlığındaki yeni hükümet göreve başladı
Daha Fazla Video Göster