A Haber Hindistan’ın vurduğu Keşmir’den canlı yayında

Hindistan’ın vurduğu Keşmir’de neler yaşanıyor? Son durum ne? Pakistan Kızılay Görevlisi Israr Abbasi, A Haber canlı yayınında bölgedeki son durumu aktardı.

Pakistan-Hindistan savaşı başladı. Hindistan Keşmir'de camileri hedef aldı.

HİNDİSTAN'IN VURDUĞU KEŞMİR'DEN CANLI YAYIN

Pakistan Kızılay Görevlisi Israr Abbasi, canlı yayında A Haber Spikeri Cansın Helvacı'nın sorularını yanıtladı.

İşte Abbasi'nin mesajları;

"CAMİLER VURULDU"

-Ben şimdi Muzafferabad'dayım. İnşallah cevap vereceğiz. Dün akşam bir cami roketle vuruldu. Dün akşam Pakistan askerleri cevap verdi. Şimdi her şey normal. İnşallah Pakistan askerleri her zaman hazır. Şimdi her şey normal.

-Burada orman var. Şimdi normal.

-Biz Türkiye-Pakistan kardeşiz. Çok iyi kardeşiz eski zamanlardan beri kardeşiz.

-Hindistan ile Pakistan yıllardır çatışıyor.