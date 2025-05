CANLI | Asya'da 2 nükleer güç çatışıyor! Pakistan Bunyanun Mersus operasyonunu başlattı

14:13 08 Mayıs 2025

Avrupa Birliği (AB), Keşmir'de 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısını kınayarak, taraflara itidal çağrısında bulundu.



AB Dış İlişkiler Servisinden yapılan yazılı açıklamada, AB ve ülkelerinin 22 Nisan'da Keşmir'de gerçekleşen terör saldırısını ve masum sivillerin öldürülmesini kınadığı bildirildi.



Saldırıdan sorumlu olanların adalete teslim edilmesi çağrısı yapılan açıklamada "AB, bölgede artan gerginliği ve artması muhtemel can kayıplarını yakından ve büyük bir endişeyle izliyor. AB, her iki tarafı da itidal göstermeye, gerginliği azaltmaya ve her iki taraftaki sivillerin hayatlarını korumak için çatışmadan vazgeçmeye çağırıyor." ifadeleri kullanıldı.



Taraflara diyaloğa girme çağrısı yapılan açıklamada, "Hindistan ve Pakistan'ın da uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve sivil hayatlarını korumak için mümkün olan tüm önlemleri almaları hayati önem taşıyor." ifadesine yer verildi.



Açıklamada ayrıca AB'nin durumu yatıştırmak için tüm taraflarla birlikte çalışacağı kaydedildi.