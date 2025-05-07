Pakistan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Dr. Moeed Yusuf: Hindistan’ın saldırısına misilleme olacak

İşte o açıklamalardan satır başları;

Şu anda yaşanan şeyler iki hafta öncesinde bir terörist saldırısı gerçekleşti Keşmir bölgesinde ve Hindistan'ın şu anda 1947'den beri elinde tuttuğu bölgede ancak bu saldırının hiçbirisine bir kanıt sunamadılar. Pakistan'ın herhangi bir şekilde dahil olduğuna dair bir kanıt sunamadılar. Herhangi bir askeri karar alınmaması gerektiği dünya tarafından tekrarca söylendi. Hindistan ve Pakistan nükleer güçleri olan ülkeler ve geçtiğimiz günlerde Hindistan Pakistan'a saldırdı. 5-6 yere saldırdı 2 füze ve milyonlarca insanın yaşadığı yerlere saldırıda bulundular. Çocukların da bulunduğu alanlarda.

Pakistan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Dr. Moeed Yusuf A Haber'de

"PAKİSTAN ASKERİ YERLERİ HEDEF ALDI"

Pakistan kendilerine saygısı olan bir ülke olarak tekrar ve tekrar şunu söyledi ki biz karşılık vereceğiz. Ve Pakistan karşılık da verdi. Şu an Hindistan için iyi bir akşam iyi bir gece değil.

Pakistan askeri yerleri hedef aldı. Hindistan bu şekilde yapmadı. Bu tam olarak anlamsız bir hareket ve durmalı. Uluslararası hukuku görmezden geldi ve iki taraflar arası su anlaşması konusunda bir engelleme söz konusu. Pakistan 250 milyon insanı besliyor ve Hindistan görmezden geliyor. Pakistan'ın elinden suyu alacağını söylüyor. Aynı zamanda barajlara da saldırı yaptıkları görülüyor. Anlaşmalar içerisinde bu yerlere saldırı kesinlikle yasaklı.