Pakistan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Dr. Moeed Yusuf: Hindistan’ın saldırısına misilleme olacak
Pakistan'ın misillemesi nasıl olacak? Pakistan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Dr. Moeed Yusuf, A Haber canlı yayınında Cansın Helvacı'nın sorularını yanıtladı.
Asya'da beklenen çatışma patlak verdi. Füzeler peş peşe ateşlendi. Hindistan Keşmir'e saldırdı.
Peki bölgede son durum ne? Pakistan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Dr. Moeed Yusuf, A Haber canlı yayınında Cansın Helvacı'nın sorularını yanıtladı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Şu anda yaşanan şeyler iki hafta öncesinde bir terörist saldırısı gerçekleşti Keşmir bölgesinde ve Hindistan'ın şu anda 1947'den beri elinde tuttuğu bölgede ancak bu saldırının hiçbirisine bir kanıt sunamadılar. Pakistan'ın herhangi bir şekilde dahil olduğuna dair bir kanıt sunamadılar. Herhangi bir askeri karar alınmaması gerektiği dünya tarafından tekrarca söylendi. Hindistan ve Pakistan nükleer güçleri olan ülkeler ve geçtiğimiz günlerde Hindistan Pakistan'a saldırdı. 5-6 yere saldırdı 2 füze ve milyonlarca insanın yaşadığı yerlere saldırıda bulundular. Çocukların da bulunduğu alanlarda.
"PAKİSTAN ASKERİ YERLERİ HEDEF ALDI"
Pakistan kendilerine saygısı olan bir ülke olarak tekrar ve tekrar şunu söyledi ki biz karşılık vereceğiz. Ve Pakistan karşılık da verdi. Şu an Hindistan için iyi bir akşam iyi bir gece değil.
Pakistan askeri yerleri hedef aldı. Hindistan bu şekilde yapmadı. Bu tam olarak anlamsız bir hareket ve durmalı. Uluslararası hukuku görmezden geldi ve iki taraflar arası su anlaşması konusunda bir engelleme söz konusu. Pakistan 250 milyon insanı besliyor ve Hindistan görmezden geliyor. Pakistan'ın elinden suyu alacağını söylüyor. Aynı zamanda barajlara da saldırı yaptıkları görülüyor. Anlaşmalar içerisinde bu yerlere saldırı kesinlikle yasaklı.
Şu anda bir Hindu ideolojisi içerisinde görüyoruz Müslümanların daha alt kısımda kaldığı. Geçtiğimiz günlerde Türk gemisi Pakistan'ın ithalat kısmındaydı Türkiye'nin turistik bölgelerini boykot edeceklerini söylediler. Neden Pakistan limanına Türk gemileri gidiyor diye. Şu anda karşılaştığımız şey maalesef bu.
"BU ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ"
Bu benim telefonum. Ben bu fotoğrafı daha yeni aldım. Şuna bakın. Bu genç bir çocuk ve bu çocuk hayatını kaybetti bu saldırıdan sonra. Bu benim telefonumda şu anda. Uydurmuyorum bunu. Bu gerçeklik. Pakistan'ın söylediği şey artık yeter oldu.
"HİNDİSTAN ABD DESTEĞİNİ ALACAĞINI DÜŞÜNDÜ"
ABD'nin dahil olması ve diğer ülkelerin dahil olması buna Türkiye de dahil çok önemli bir rolleri var. Hindistan ve Pakistan arasındaki bu durum için. Hindistan ABD'den diplomatik bir destek alabileceklerini düşünmüşlerdi ancak buna karşı durduğunu görüyoruz ABD'nin.
"MÜSLÜMANLARI EŞİT İNSAN OLARAK GÖRMÜYORLAR"
Bir karşılık olacaktır. Ama umuyorum ki bu karşılığı kullanmak zorunda kalmayız.
İki taraf masaya oturup konuşabilir ancak Hindistan rejimi şunu üzülerek söylemem gerekiyor ki faşist ve kendilerini üstün gören bir ideolojileri var. Bunların hepsini okuyabilirsiniz kitaplardan. Müslümanları eşit insan olarak görmüyorlar.
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