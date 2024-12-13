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A Haber ekibi Şam’ın kalbi Emevi Meydanı’nda! Halk özgürlüğünü coşku ile kutluyor

A Haber ekibi Şam'ın kalbi Emevi Meydanı'nda! Halk özgürlüğünü coşku ile kutluyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.12.2024 23:51
Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından, başkent Şam'da kılınan ilk cuma namazı sonrasında yüzlerce kişi bir araya gelerek kutlama yaptı. Şam, Halep, Lazkiye, Dera, Hama illeri başta olmak üzere çoğu kentte meydanları dolduran halk, coşkulu kutlamalara katıldı. Gündüz başlayan kutlamalar akşam saatlerinde de devam etti. A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun ve Ahmet Işık Şam'ın kalbi Emevii Meydanı'ndan halkın coşkusunu ve kutlamaları görüntüledi. İşte o özel görüntüler...
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A Haber ekibi Şam’ın kalbi Emevi Meydanı’nda! Halk özgürlüğünü coşku ile kutluyor
A Haber ekibi Şam’ın kalbi Emevi Meydanı’nda!
A Haber ekibi Şam'ın kalbi Emevi Meydanı'nda!
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