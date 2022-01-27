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A Haber Donbas'ta! Bölgeyi hareketlendiren olay: 5 güvenlik görevlisi öldü 1 asker yaralandı

A Haber
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Giriş: 27.01.2022 10:49
Son dakika haberi... Ukrayna'da tansiyon her geçen gün artıyor. Savaş iddiaları çok daha yüksek sesle konuşuluyor. Peki bölgede son durum ne? Rusya'nın tatbikatları ne anlama geliyor? A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu günlerdir haber nöbetinde olduğu sıcak noktadan bölgedeki son gelişmeleri aktardı. Kavasoğlu, "Güvenlik görevlilerine bir fabrikada silah dağıtıldığı sırada bir asker, görevlilere ateş açtı. 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken bir askerin de yaralanmış olduğunu söyleyelim. Ateş açan asker ise firari şu anda bölgede aranıyor." ifadelerini kullandı.
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