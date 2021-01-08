09 Ocak 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları A Haber canlı yayınında flaş sözler: Trump Hristiyan teröristleri affedecek! |Video

A Haber canlı yayınında flaş sözler: Trump Hristiyan teröristleri affedecek! |Video

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.01.2021 21:03
Güncelleme:08.01.2021 21:47
ABD "kanlı baskını" konuşuyor. Trump'ın görevinden alınması mümkün mü? ABD'de "özel af" tartışması! Trump kendisi için özel af çıkarabilir mi? 25. madde devreye girebilir Trump görev süresinin dolmasına sayılı günler kala azledilebilir mi? Gözler 20 Ocak'a kilitlendi. Bu tarihten sonra ABD'de Biden dönemi resmen başlayacak. Peki 5 kişinin ölümüne neden kanlı baskın nedeniyle Trump görev süresi bittikten sonra yargılanabilir mi? Tüm bu sorulara Avukat Robert Amsterdam A Haber canlı yayınında yanıt verdi. Amsterdam, ABD'de kanlı baskını gerçekleştirenleri ise 'Hristiyan terörist' olarak tanımlarken Trump'ın bu protestocuları affedeceğini iddia etti.

Demokratların ABD'de yaşanan olaylardan sorumlu tuttuğu Donald Trump için kabineyi zorladığını ve Trump'ın 25. maddenin uygulanarak görevden alınması konusunda ısrarcı olduğunu söyleyen Avukat Robert Amsterdam, A Haber çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Senato'da çoğunluğu Cumhuriyetçilerde olduğu için 25. maddeye göre Trump'ın görevden alınması zor görünüyor. Kabine'de bir takım istifalar gerçekleşti ama yine de mümkün görünmüyor.

"TRUMP YASAL OLARAK KENDİSİNE AF ÇIKARABİLİR"

Trump, kendisin için özel af çıkartabilir. Bu ancak federal suçlar için çıkarılabilecek bir af olacaktır. Yasalar Trump'a kendisine federal suçları affedebilecek yasa çıkarma hakkı var ama eyaletler de bu af geçerli olmaz.

20 Ocak tarihinde devir-teslim olacak ama o tarihe kadar Trump azledilecek mi? Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor. Bekleyip göreceğiz.

Amsterdam, ABD'de Senota'yı basanlara için "Hristiyan teröristler" diyerek tepki gösterdi. Amsterdam, Trump'ın bu kanlı baskını düzenleyenleri ise görevi bırakmadan önce affedebileceğini iddiasının gündemde olduğunu ifade etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Trump Hristiyan teröristleri affedecek!
"Trump Hristiyan teröristleri affedecek!"
Donald Trump'tan flaş açıklama
Donald Trump'tan flaş açıklama
Yaşlı adamı sırtında taşıdı
Yaşlı adamı sırtında taşıdı
Dünyanın en zengin insanı oldu
Dünyanın en zengin insanı oldu
WhatsApp gizlilik sözleşmesi nedir?
WhatsApp gizlilik sözleşmesi nedir?
Hayatı felç etti: 13 ölü
Hayatı felç etti: 13 ölü
Konfederasyon bayrağı neyi simgeliyor?
Konfederasyon bayrağı neyi simgeliyor?
ABD Başkanı Trump açıkladı: Yeni yönetim 20 Ocak'ta görevine başlayacaktır
ABD Başkanı Trump açıkladı: Yeni yönetim 20 Ocak'ta görevine başlayacaktır
Beyaz Saray’dan “Kongre baskını” mesajı
Beyaz Saray’dan “Kongre baskını” mesajı
Joe Biden: Kongreye girenler teröristtir
Joe Biden: Kongreye girenler teröristtir
Pakistan Fateh-1i başarılı şekilde test etti
Pakistan "Fateh-1"i başarılı şekilde test etti
ABD'de göstericinin öldürülme anı kamerada
ABD'de göstericinin öldürülme anı kamerada
Daha Fazla Video Göster