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A Haber canlı yayınında flaş sözler: Trump Hristiyan teröristleri affedecek! |Video
Demokratların ABD'de yaşanan olaylardan sorumlu tuttuğu Donald Trump için kabineyi zorladığını ve Trump'ın 25. maddenin uygulanarak görevden alınması konusunda ısrarcı olduğunu söyleyen Avukat Robert Amsterdam, A Haber çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Senato'da çoğunluğu Cumhuriyetçilerde olduğu için 25. maddeye göre Trump'ın görevden alınması zor görünüyor. Kabine'de bir takım istifalar gerçekleşti ama yine de mümkün görünmüyor.
"TRUMP YASAL OLARAK KENDİSİNE AF ÇIKARABİLİR"
Trump, kendisin için özel af çıkartabilir. Bu ancak federal suçlar için çıkarılabilecek bir af olacaktır. Yasalar Trump'a kendisine federal suçları affedebilecek yasa çıkarma hakkı var ama eyaletler de bu af geçerli olmaz.
20 Ocak tarihinde devir-teslim olacak ama o tarihe kadar Trump azledilecek mi? Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor. Bekleyip göreceğiz.
Amsterdam, ABD'de Senota'yı basanlara için "Hristiyan teröristler" diyerek tepki gösterdi. Amsterdam, Trump'ın bu kanlı baskını düzenleyenleri ise görevi bırakmadan önce affedebileceğini iddiasının gündemde olduğunu ifade etti.