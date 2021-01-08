A Haber canlı yayınında flaş sözler: Trump Hristiyan teröristleri affedecek! |Video

ABD "kanlı baskını" konuşuyor. Trump'ın görevinden alınması mümkün mü? ABD'de "özel af" tartışması! Trump kendisi için özel af çıkarabilir mi? 25. madde devreye girebilir Trump görev süresinin dolmasına sayılı günler kala azledilebilir mi? Gözler 20 Ocak'a kilitlendi. Bu tarihten sonra ABD'de Biden dönemi resmen başlayacak. Peki 5 kişinin ölümüne neden kanlı baskın nedeniyle Trump görev süresi bittikten sonra yargılanabilir mi? Tüm bu sorulara Avukat Robert Amsterdam A Haber canlı yayınında yanıt verdi. Amsterdam, ABD'de kanlı baskını gerçekleştirenleri ise 'Hristiyan terörist' olarak tanımlarken Trump'ın bu protestocuları affedeceğini iddia etti.

Demokratların ABD'de yaşanan olaylardan sorumlu tuttuğu Donald Trump için kabineyi zorladığını ve Trump'ın 25. maddenin uygulanarak görevden alınması konusunda ısrarcı olduğunu söyleyen Avukat Robert Amsterdam, A Haber çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Senato'da çoğunluğu Cumhuriyetçilerde olduğu için 25. maddeye göre Trump'ın görevden alınması zor görünüyor. Kabine'de bir takım istifalar gerçekleşti ama yine de mümkün görünmüyor.

"TRUMP YASAL OLARAK KENDİSİNE AF ÇIKARABİLİR"

Trump, kendisin için özel af çıkartabilir. Bu ancak federal suçlar için çıkarılabilecek bir af olacaktır. Yasalar Trump'a kendisine federal suçları affedebilecek yasa çıkarma hakkı var ama eyaletler de bu af geçerli olmaz.

20 Ocak tarihinde devir-teslim olacak ama o tarihe kadar Trump azledilecek mi? Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor. Bekleyip göreceğiz.

Amsterdam, ABD'de Senota'yı basanlara için "Hristiyan teröristler" diyerek tepki gösterdi. Amsterdam, Trump'ın bu kanlı baskını düzenleyenleri ise görevi bırakmadan önce affedebileceğini iddiasının gündemde olduğunu ifade etti.