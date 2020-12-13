13 Aralık 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları 50 eyalete dağıtılacak! Pfizer/BioNTech aşısı yola çıktı

50 eyalete dağıtılacak! Pfizer/BioNTech aşısı yola çıktı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.12.2020 16:38
Güncelleme:13.12.2020 16:49
Son dakika haberi... ABD’de Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının dağıtımı başladı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) onay alan Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısının bulunduğu tırlar Michigan'daki merkezden dağıtım için yola çıktı.

Milyonlarca doz aşı, nakliye tesislerine ve havalimanlarına götürülmek üzere sıcaklık kontrollü termal konteynerlere yüklendi.

ABD'li ilaç şirketi Pfizer, kargo şirketleriyle yapılan çalışmayla ilk teslimatın tamamının 2 gün içerisinde tamamlanabileceğini açıkladı.

Toplam 2,9 milyon doz aşı 50 eyalete dağıtılacak ve 21 gün sonra yine aynı bölgelere 2.9 milyon doz daha aşı ulaştırılacak.

Acil durumlar için Michigan'deki Portage kentinde yer alan tesiste yaklaşık 500 bin aşı yedek olarak bekletilecek.

Pfizer/BioNTech aşısı yola çıktı
Pfizer/BioNTech aşısı yola çıktı
Neye uğradıklarını şaşırdılar
Neye uğradıklarını şaşırdılar
Alman siyasetçiden İslamofobik tutuma tepki!
Alman siyasetçiden İslamofobik tutuma tepki!
Yunan insanlık dışı muamelede seviye atlıyor
Yunan insanlık dışı muamelede seviye atlıyor
Bir sonraki kare dünyanın dilinde! Tıkla izle
Bir sonraki kare dünyanın dilinde! Tıkla izle
Rusya'dan çok konuşulacak tatbikat! İşte o anlar
Rusya'dan çok konuşulacak tatbikat! İşte o anlar
Defalarca denedi! Sosyal medyayı salladı
Defalarca denedi! Sosyal medyayı salladı
Suriye'de bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi
Suriye'de bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi
Aniden hücum ettiler! Korku dolu...
Aniden hücum ettiler! Korku dolu...
Yemin metnini okuyamadı hayatının şokunu yaşadı!
Yemin metnini okuyamadı hayatının şokunu yaşadı!
İsrail Uzay Programı Eski Başkanı'ndan bomba açıklama: Uzaylılar var, ABD onlarla anlaşma yaptı
İsrail Uzay Programı Eski Başkanı'ndan bomba açıklama: Uzaylılar var, ABD onlarla anlaşma yaptı
Mekke'yi çekirge sürüleri bastı
Mekke'yi çekirge sürüleri bastı
Daha Fazla Video Göster