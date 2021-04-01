01 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları 22 metreden donmuş göle atladı! Saniyeler sonra olanlara inanamayacaksınız!

22 metreden donmuş göle atladı! Saniyeler sonra olanlara inanamayacaksınız!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.04.2021 11:28
Güncelleme:01.04.2021 11:48
Kanada’nın Quebec eyaletinde Lysanne Richard adındaki atlet donan göle yaptığı dalışını başarıyla tamamladı. Bu atlayışı yapabilmek için Richard, fiziksel ve zihinsel gelişim yöntemlerini takip ederek aylar öncesinden dalış için iç mekan hazırlıklarına başladı. İşte nefes kesen o anlar...

Ödüllü, profesyonel bir yüksek dalgıç olan Richard, 22 metre yükseklikten gerçekleştirdiği dalışını tamamlamak için Chaudire-Appalaches bölgesinde 24 inç kalınlığındaki buz kütlesinden delik açılarak atlayışını başarıyla gerçekleştirdi.

Bu atlayışı yapabilmek için Richard, fiziksel ve zihinsel gelişim yöntemlerini takip ederek aylar öncesinden dalış için iç mekan hazırlıklarına başladı. Şubat ayına gelindiğinde ise açık hava dalışını başlatma kararı alındı. Ekibinin desteği ve bölgedeki sıkı güvenlik önlemleri çerçevesinde Lysanne Richard, dalışı başarıyla tamamladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
22 metreden donmuş göle atladı!
22 metreden donmuş göle atladı!
Mülteci çocukların Avrupa'daki trajedisi
Mülteci çocukların Avrupa'daki trajedisi
15 milyon aşı çöpe atıldı
15 milyon aşı çöpe atıldı
Türkiye’nin Myanmar Büyükelçisi A Haber'e konuştu
Türkiye’nin Myanmar Büyükelçisi A Haber'e konuştu
85 yıllık tarihi paraya 10 milyon TL
85 yıllık tarihi paraya 10 milyon TL
Yanardağ patlarken öyle bir şey yaptılar ki...
Yanardağ patlarken öyle bir şey yaptılar ki...
Son dakika: İtalya - Rusya arasında casus krizi
Son dakika: İtalya - Rusya arasında casus krizi
Türkiye de satın aldı! Hedefi böyle vurdu
Türkiye de satın aldı! Hedefi böyle vurdu
Tek kurşunla 20 milyon insan öldü...
Tek kurşunla 20 milyon insan öldü...
Yer yerinden oynadı! Flaş Türkiye çağrısı
Yer yerinden oynadı! Flaş Türkiye çağrısı
A Haber'e iki ödül birden
A Haber'e iki ödül birden
Dünya neler konuşuyor?
Dünya neler konuşuyor?
Daha Fazla Video Göster