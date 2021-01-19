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207 yıl sonra ABD Kongresi'ne baskın! Kanlı baskın planlı mıydı?

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Giriş: 19.01.2021 12:16
Güncelleme:19.01.2021 13:28
Amerika Birleşik Devletleri'nde tam 207 yıl sonra ilk kez gerçekleşen kongre baskını ülke siyasetini de derinden sarstı. 5 kişinin hayatını kaybettiği kanlı baskın planlı mıydı? Yoksa tamamen kontrolden çıkan eylemlerin bir sonucu muydu? Perspektif bu hafta kongre baskını ve sonrasında yaşanan gelişmeleri ele aldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde tam 207 yıl sonra ilk kez gerçekleşen kongre baskını ülke siyasetini de derinden sarstı. 5 kişinin hayatını kaybettiği kanlı baskın planlı mıydı? Yoksa tamamen kontrolden çıkan eylemlerin bir sonucu muydu? Perspektif bu hafta kongre baskını ve sonrasında yaşanan gelişmeleri ele aldı.

ABDdeki kanlı kongre baskınına özel jetiyle gittiği için gündem olmuştu! Skandal açıklama: Pişman değilim ABD'DEKİ KANLI KONGRE BASKININA ÖZEL JETİYLE GİTTİĞİ İÇİN GÜNDEM OLMUŞTU! SKANDAL AÇIKLAMA: PİŞMAN DEĞİLİM
Dünyanın en kanlı savaşları DÜNYANIN EN KANLI SAVAŞLARI
ABDde kanlı Kongre baskınının devamı gelebilir! FBI açıkladı: 50 eyaletin kongrelerinde silahlı protesto planlanıyor ABD'DE KANLI KONGRE BASKINININ DEVAMI GELEBİLİR! FBI AÇIKLADI: 50 EYALETİN KONGRELERİNDE SİLAHLI PROTESTO PLANLANIYOR
ABDde kanlı baskın sonrası alarm! Joe Bidenın yemin töreni öncesi ordu devrede! ABD'DE KANLI BASKIN SONRASI ALARM! JOE BİDEN'IN YEMİN TÖRENİ ÖNCESİ ORDU DEVREDE!
Son dakika: ABDdeki kanlı baskından sonra Beyaz Sarayda bayraklar yarıya indi SON DAKİKA: ABD'DEKİ KANLI BASKINDAN SONRA BEYAZ SARAY'DA BAYRAKLAR YARIYA İNDİ
ABD Kongresinin işgal edilmesinde polisin zaafı var mıydı? Kanlı baskında Trump suçlu mu? ABD KONGRESİNİN İŞGAL EDİLMESİNDE POLİSİN ZAAFI VAR MIYDI? KANLI BASKINDA TRUMP SUÇLU MU?
Dünyanın konuştuğu an: ABDdeki kanlı baskında öldürülen kadının görüntüleri ortaya çıktı! Kimliği belli oldu DÜNYANIN KONUŞTUĞU AN: ABD'DEKİ KANLI BASKINDA ÖLDÜRÜLEN KADININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI! KİMLİĞİ BELLİ OLDU
ABDdeki kanlı Kongre baskınının ardından Beyaz Sarayda 3 istifa birden! ABD'DEKİ KANLI KONGRE BASKINININ ARDINDAN BEYAZ SARAY'DA 3 İSTİFA BİRDEN!

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