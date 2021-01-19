207 yıl sonra ABD Kongresi'ne baskın! Kanlı baskın planlı mıydı?

Amerika Birleşik Devletleri'nde tam 207 yıl sonra ilk kez gerçekleşen kongre baskını ülke siyasetini de derinden sarstı. 5 kişinin hayatını kaybettiği kanlı baskın planlı mıydı? Yoksa tamamen kontrolden çıkan eylemlerin bir sonucu muydu? Perspektif bu hafta kongre baskını ve sonrasında yaşanan gelişmeleri ele aldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde tam 207 yıl sonra ilk kez gerçekleşen kongre baskını ülke siyasetini de derinden sarstı. 5 kişinin hayatını kaybettiği kanlı baskın planlı mıydı? Yoksa tamamen kontrolden çıkan eylemlerin bir sonucu muydu? Perspektif bu hafta kongre baskını ve sonrasında yaşanan gelişmeleri ele aldı.