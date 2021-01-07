Dünyanın konuştuğu an: ABD'deki kanlı baskında öldürülen kadının görüntüleri ortaya çıktı! Kimliği belli oldu
ABD Kongre Binası’nda yaşanan çatışmalar sırasında vurularak öldürülen kadının, San Diego’dan ABD Hava Kuvvetleri askeri olduğu öğrenildi. 35 yaşındaki Ashli Babbit, birçok Trump destekçisinin Kongre Binası’ndaki güvenlik sınırlarını aşması üzerine yaşanan kaotik sahneler sırasında vuruldu ve birkaç saat sonra ise öldüğü haberi alındı. Korkunç vurulma anının görüntüleri ABD'de yaşanan olaylarla ilgili en çok paylaşılan anlardan biri oldu.
Babbit'in eşi San Diego'nun haber kaynağı olan KUSI'ye ölen kişinin Ashli Babbit olduğunu doğruladı. Eşi, Ashli Babbit'in ABD Hava Kuvvetleri'nde 14 yıllık bir üst düzey güvenlik görevlisi olduğu bilgisini verdi.
Kocası, Babbit'in bir Trump destekçisi olduğunu ve onu tanıyan herkesin ne kadar büyük bir vatansever olduğunu bildiğini söyledi.
Washington DC'deki polis departmanı Babbit'in ölümüyle ilgili soruşturma yürüttüğünü açıklasa da Babbit'i kimin vurduğu belirsizliğini koruyor.
"BİR POLİS TARAFINDAN VURULMUŞ OLABİLİR"
Çatışmanın iki görgü tanığı, Çarşamba akşamı CNN'den Anderson Cooper'a konuştu ve Babbit'in polislerin engellediği bir alana kırık bir pencereden tırmandığı sırada bir polis tarafından vurulmuş olabileceğini öne sürdü.
Tanıklardan bir diğeri olan John Sullivan ise polislerin silahları çekilmiş haldeyken Babbit'i bir merdivende kanlar içerisinde yatarken gösteren bir video kaydetti.
"KİMİN ÖLDÜRDÜĞÜ GİZEMİNİ KORUYOR"
Babbit, vurulduktan sonra kanla kalı bir alanda yatarken kayda alınmasının ardından, hastaneye kaldırıldı ve birkaç saat sonra ise öldüğü doğrulandı.
FOX 5, Babbit'in California'daki evinden Washington DC'ye kocası olmadan gittiğini bildirdi. Babbit'in kayınvalidesi ise bunu neden yapmaya karar verdiğini bilmediğini söyleyen bir açıklama yaptı.
HAVA KUVVETLERİ GAZİSİYDİ
ABD Kongre Binası'nın içinde göğsünden vurularak öldürülen kadının Hava Kuvvetleri'nde görev yaptığı ortaya çıkmıştı. Adı Ashli Babbitt olan Trump destekçisi kadının, Hava Kuvvetleri'nde 4 kez görev yapmış üst düzey bir güvenlik görevlisi olduğu ortaya çıkmıştı.
ŞEHİT İLAN EDİLMİŞTİ
Trump destekçiler, Kongre binasının lobisine açılan kapının kırık penceresinden tırmandığı sırada vurulan Babbitt, şehit ilan edilmişti.