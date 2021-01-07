



"BİR POLİS TARAFINDAN VURULMUŞ OLABİLİR"

Çatışmanın iki görgü tanığı, Çarşamba akşamı CNN'den Anderson Cooper'a konuştu ve Babbit'in polislerin engellediği bir alana kırık bir pencereden tırmandığı sırada bir polis tarafından vurulmuş olabileceğini öne sürdü.





Tanıklardan bir diğeri olan John Sullivan ise polislerin silahları çekilmiş haldeyken Babbit'i bir merdivende kanlar içerisinde yatarken gösteren bir video kaydetti.