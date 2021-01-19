DHA'da yer alan haberde ABD'de 6 Ocak kongre baskını gündemdeki yerini koruyor. ABD Kongresi'ni basan grupta yer alan ve baskına özel jetiyle gittiği için gündem olan Tekaslı emlakçı Jenna Ryan NBC News'e konuştu. Ryan, 6 Ocak'taki baskınla ilgili hiçbir pişmanlık duymadığını belirterek, "Orada olduğum için memnunum. Çünkü tarihe tanıklık ettim. Bir daha bunu yapma fırsatım olmayacak" diye konuştu.