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ABD'deki kanlı kongre baskınına özel jetiyle gittiği için gündem olmuştu! Skandal açıklama: Pişman değilim

'ni basmaya özel jetiyle giderek basında ve sosyal medyada gündem olan Tekaslı emlakçı yine kendini ve destekçisi olduğu Başkanı 'ı savunarak, "Pişman değilim" ifadesini kullandı.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 19.01.2021 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021
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ABD'deki kanlı kongre baskınına özel jetiyle gittiği için gündem olmuştu! Skandal açıklama: Pişman değilim

'ni basan grupta olmasının yanı sıra baskına özel jetiyle gittiği için gündem olan Tekaslı emlakçı yine kendini ve destekçisi olduğu Başkanı 'ı savunarak, " Trump orada olmamızı istedi, tarihe tanıklık ettim" dedi.

DHA'da yer alan haberde ABD'de 6 Ocak kongre baskını gündemdeki yerini koruyor. ABD Kongresi'ni basan grupta yer alan ve baskına özel jetiyle gittiği için gündem olan Tekaslı emlakçı Jenna Ryan 'e konuştu. Ryan, 6 Ocak'taki baskınla ilgili hiçbir pişmanlık duymadığını belirterek, "Orada olduğum için memnunum. Çünkü tarihe tanıklık ettim. Bir daha bunu yapma fırsatım olmayacak" diye konuştu.

"OYLARI ÇALMALARINI ENGELLEMEK İÇİN BU YOLU KULLANDIK"
Özel jetine atlayıp 'a oyların tescili için toplanan Kongre'yi işgale 'Trump'la dayanışma için gittiğini' ifade eden Ryan, "Başkan Trump 6 Ocak'ta Washington DC'de olmamızı istedi. Oyları çalmalarını engellemek için bu yolu kullandık" ifadelerini kullandı.

Rahat tavırlarıyla tepki çeken Ryan, basmak kelimesinin manasını da sorguladı. "Mutfağı da 'basabilirsiniz.' Bir yerip basıp 'Yeter artık' diyebilirsiniz. İnsan öldürmek için bir yeri basıyor değilim. 'Ya yaşam ya ölüm' derken biri beni öldürse bile inandığım gerçeğin arkasında duracağım demek istedim" diye konuştu.

ÖZEL JETİYLE PAYLAŞIMI TEPKİ TOPLAMIŞTI
Trump'a destek olmak için 'tan özel jetiyle Washington'a gelen ünlü emlakçı Jenna Ryan idi. Radyoculuk da yapan Ryan'ın, baskına katıldıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar tepki toplamıştı. Önce lüks 'baskın yolculuğundan' fotoğraflarını yayınlayan Ryan, ardından Kongre binasındaki kırık camların önünden kareler paylaşmıştı. Ryan'ın beş kişinin yaşamını yitirdiği olaylara ilişkin yazdığı "Capitol'de (Amerikan Kongre binası) fırtına estirdik. Hayatımın en güzel günlerinden biriydi" sözleri ise büyük tepkiye neden olmuştu.

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